Как повлияло похолодание на посевную

Посевная кампания отстает от прошлогодних темпов на 200 тысяч гектар из-за похолодания, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Однако, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, это не является критическим, поскольку с этой недели аграрии будут работать круглосуточно.

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Апрельское похолодание повлияло на ход посевной – она фактически на неделю остановилась. По сравнению с прошлым годом пока что засеяно на 200 тысяч гектар земель меньше. Но в нашем масштабе, когда запланировано засеять всеми культурами более 13 миллионов гектар, такая задержка не является критической и в целом не повлияет на кампанию, которая возобновляется и будет продолжаться круглосуточно,

– сказал Высоцкий.

По его словам, из-за холодной погоды в зоне риска оказалось садоводство, прежде всего ранние косточковые – абрикосы и персики. Однако результат влияния похолодания на эти культуры можно будет оценить только через несколько недель.

По производству зерновых и масличных по состоянию на сегодня критических последствий от этой погоды не наблюдается, ведь период вегетации в абсолютном большинстве посевов этих культур еще не состоялся,

– добавил Высоцкий.

По его словам, говоря о продовольственной безопасности, угрозы производству зерновых, масличных и, соответственно муки, хлеба или продукции животноводства по состоянию на сегодня нет.