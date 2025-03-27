Верховна Рада пом'якшила кредитування фермерів, чиє майно в окупації

Багато українських фермерів були змушені евакуюватися з окупованих територій. Там у них залишилася техніка та обладнання, за які вони продовжують платити кредит.

Фермерам з окупації послабили умови кредитування

Верховна Рада України підтримала пом'якшення умов кредитування для фермерів, чиє майно залишилось в окупації, повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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За словами нардепа, річ у тім, що є багато аграріїв, які виїхали з окупованих територій та покинули там своє майно. Однак з них продовжують вибивати сплату кредитів за це майно.

Вони не зрадили Україну, але тепер мають платити за те, чого навіть не мають. Виплатити ці кредити вони не мають змоги. Бо їх майно і бізнес залишився в окупації. Вони не мають до нього доступу,

– говорить Гончаренко.

Основні положення закону: