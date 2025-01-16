Хто може бути власником землі в Україні

В Україні вже понад 3 роки дії відкритий ринок землі, і за цей час були проведені тисячі операцій з продажу земельних ділянок. Однак українське законодавство передбачає чіткі правила щодо того, хто може бути власником землі.

Хто може бути власником землі

Юристка Анастасія Блинду у коментарі 24 Каналу зазначила, що у статті 13 Конституції України зазначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

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За її словами, від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Однак, вона говорить, що стаття 80 Земельного кодексу України визначає серед суб'єктів права власності на землю, наступних осіб:

громадяни та юридичні особи – на землі приватної власності;

територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, – на землі комунальної власності;

держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, – на землі державної власності.

Хто може придбати землю в Україні

Відповідно до статті 81 Земельного кодексу України громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі:

придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;

приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

прийняття спадщини;

виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Анастасія Блинду Партнер, адвокат Attorneys at law "Leshсhenko & partners" Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.

Також юристка зазначає, що згідно статті 82 Земельного кодексу України юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:

придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу;

прийняття спадщини;

виникнення інших підстав, передбачених законом.

Яким чином юрособи можуть набувати права власності Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства іноземної держави, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення: а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні; б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна.

Яким чином землі перебувають у комунальній та державній власності

Анастасія Блинду нагадує, що за правилами статті 83 Земельного кодексу України у комунальній власності перебувають:

усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності;

земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування;

землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли у комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону.

Своєю чергою, стаття 84 Земельного кодексу України визначає, що у державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності,

– наголошує адвокатка.

Зверніть увагу! Іноземні держави можуть набувати у власність земельні ділянки для розміщення будівель і споруд дипломатичних представництв та інших, прирівняних до них, організацій відповідно до міжнародних договорів (стаття 85 Земельного кодексу України).