Оформлювати невитребувані паї можна ще 3 роки

Юрист Ігор Ясько у коментарі 24 Каналу розповів, що раніше власники невитребуваних паїв мали оформити право власності до 1 січня 2025 року. Однак у 2024 році цей термін було продовжено до 1 січня 2028 року.

Читайте також Як знайти вільну земельну ділянку у 2025 році

Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися,

– зазначив керуючий партнер ЮК Winner.

Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв)", оформлення невитребуваних ділянок продовжено до 1 січня 2028 року. На сьогодні в країні нараховується близько 104,4 тисячі таких паїв.

Зверніть увагу! Це рішення стало відповіддю на виклики, пов'язані зі збройною агресією проти України, яка унеможливила своєчасне завершення оформлення землі багатьма громадянами.

Що буде, якщо не оформити пай до 2028 року Якщо власник паю або його спадкоємець не оформить право власності до зазначеного терміну, ділянка вважатиметься відмовленою. У такому випадку земля передаватиметься у комунальну власність територіальної громади як безхазяйне майно. Протягом семи років після оформлення права комунальної власності на такі ділянки їх заборонено передавати у приватну власність, за винятком повернення прав власникам паїв або їхнім спадкоємцям.

Закон також включає наступні положення: