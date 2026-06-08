На Херсонщині відновлюють зрошення: цього року додадуть ще 1 тисячу гектарів

На правобережній частині Херсонської області триває поступове відновлення систем зрошення, які мають критичне значення для місцевого агровиробництва. Уже цього року площі поливу планують збільшити до 5 тисяч гектарів.

Херсонські аграрії щороку нарощують площі поливу

Станом на початок червня 2026 року на правобережжі Херсонщини вдалося відновити зрошення на площі 4 тисячі гектарів. Про це повідомив директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов, йдеться на "Суспільному".

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За його словами, важливим етапом відновлення інфраструктури став ремонт дюкера на трасі М-14 поблизу села Покровське, який провели у 2024 році. Завдяки цьому вдалося повернути доступ до поливу на площі близько 3 тисяч гектарів.

Упродовж минулого року фермерські господарства області самостійно відновили ще 1 тисячу гектарів зрошуваних земель. Наразі аграрії продовжують роботи та розраховують розширити площі поливу ще на 1 тисячу гектарів до кінця поточного року.

Дмитро Юнусов зазначив, що більшість господарств регіону щороку збільшує площі зрошення на 1 – 1,5 тисячі гектарів. У результаті вже у 2026 році загальна площа земель із відновленим поливом на правобережжі Херсонщини має досягти 5 тисяч гектарів.

Відновлення зрошувальних систем є одним із ключових завдань для аграрного сектору області, адже саме полив дозволяє забезпечувати стабільне виробництво сільськогосподарської продукції в умовах посушливого клімату півдня України.

Фермерам компенсуватимуть витрати на добрива: уряд готує нову програму підтримки

Українські аграрії можуть отримати новий вид державної підтримки вже цього року. Уряд працює над механізмом часткової компенсації вартості комплексних мінеральних добрив вітчизняного виробництва.

Отримати підтримку зможуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції. Важливою умовою стане придбання комплексних мінеральних добрив українського виробництва у поточному році.