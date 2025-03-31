Чи можна втратити право на приватизацію земельної ділянки

Часто буває так, що користувач землі вирішує приватизувати ділянку після років користування. Однак це далеко не завжди виявляється можливим через обмеження законодавства.

Чому можливо втратити право на приватизацію Право на безоплатну приватизацію землі можна втратити у разі не дотримання певних умов, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Крім того, у процесі приватизації можна пропустити важливі моменти. Читайте також Як оформити дарування землі малолітній дитині: основні моменти Основні причини втрати права на приватизацію: Земля вже була приватизована раніше – кожен громадянин України має право безоплатно приватизувати землю лише один раз у кожній категорії (для будівництва, садівництва, особистого селянського господарства тощо).

– кожен громадянин України має право безоплатно приватизувати землю лише один раз у кожній категорії (для будівництва, садівництва, особистого селянського господарства тощо). Неоформлене або втрачене членство в кооперативі чи садівничому товаристві – якщо ви не можете підтвердити користування землею, вам можуть відмовити.

– якщо ви не можете підтвердити користування землею, вам можуть відмовити. Відмова місцевої ради чи військової адміністрації – у зв’язку з містобудівними обмеженнями або зміною цільового призначення ділянки.

– у зв’язку з містобудівними обмеженнями або зміною цільового призначення ділянки. Наявність обтяжень або судових спорів – якщо земля перебуває під арештом, її неможливо приватизувати.

– якщо земля перебуває під арештом, її неможливо приватизувати. Пропуск термінів подачі документів – якщо ви отримали дозвіл на розробку документації, але не оформили кадастровий номер і право власності, процес може бути скасований. Як уникнути втрати права на приватизацію Для початку треба переконатися, що ви не використовували своє право на безоплатну приватизацію. Крім того, зверніть увагу на наступні моменти: Оформіть документи на право користування ділянкою (рішення кооперативу, довідки, договори).

Регулярно перевіряйте статус землі у Держгеокадастрі, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Оформлюйте всі документи без затримок, щоб не втратити дозвіл.