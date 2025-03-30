Як подарувати землю малолітній дитині

Іноді власники земельних ділянок хочуть передати свою землю у спадок своїм родичам ще за життя, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак процес дарування ділянки малолітній особі має певні юридичні особливості.

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Починаючи процедуру дарування необхідно знати, що малолітньою вважається дитина до 14 років. Вона не може самостійно підписати договір, тому від її імені діє законний представник (батьки або опікуни).

Важливо! Дозвіл органу опіки та піклування потрібен, якщо батьки одночасно виступають і дарувальниками, і представниками дитини. Договір дарування обов'язково посвідчується нотаріусом і реєструється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Які документи необхідно зібрати для оформлення дарування:

Паспорт та ІПН дарувальника

Свідоцтво про народження дитини

Документи на землю (державний акт або витяг із реєстру)

Довідку про відсутність обтяжень та заборон

Крім того, треба укласти договір дарування у нотаріуса та зареєструвати право власності дитини на земельну ділянку.

Зверніть увагу! Дарування не можна скасувати, а після 18 років дитина самостійно розпоряджається землею.