Які земельні ділянки можна приватизувати під час воєнного стану

Українці мають право на отримання у користування земельної ділянки затвердженої законодавством площею. Однак під час воєнного стану діють обмеження щодо передачі земель у власність.

Які ділянки можна приватизувати

Кожен громадянин України має право на отримання земельної ділянки для певних видів господарської діяльності та будівництва, повідомляє 24 Канал. Втім, наразі це право обмежили у зв'язку з війною.

Читайте також Як продати будинок, якщо земля під ним не приватизована

Юристка Любов Полішкевич у коментарі 24 Каналу розповіла, що згідно з частиною 1 статті 121 Земельного Кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

для ведення фермерського господарства – у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

– у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство; для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

– не більше 2,0 гектара; для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

– не більше 0,12 гектара; для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

– не більше 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Важливо! Водночас Любов Полішкевич нагадує, що підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень ЗКУ встановлено, що безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Однак вона зазначає, що положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом.

Любов Полішкевич Керуюча партнерка Юридичної фірми Результат, керівниця практики земельного права та нерухомості Фактично це означає, що станом на сьогодні можна отримати безоплатно у власність (приватизувати) тільки ті земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти нерухомого майна. Це можуть бути ділянки для ведення садівництва (якщо на них розташований садовий будинок, що перебуває у законній власності громадянина), для будівництва і обслуговування жилого будинку (під існуючим домоволодінням), для індивідуального дачного будівництва (під існуючим дачним будинком), для будівництва індивідуального гаража (також під існуючим капітальним гаражем, який перебуває у приватній власності заявника).

Які виключення існують

Вільні земельні ділянки у приватну власність наразі не передаються. Проте, за словами юристки, часом громадяни помилково відносять до питань безоплатної приватизації під час дії воєнного стану реєстрацію права власності на земельні ділянки, набутих у власність до набрання чинності земельного кодексу (до 2002 року).

Абзац 2 пункту 1 Перехідних положень ЗКУ говорить, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про приватизацію земельних ділянок", є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цих громадян або їх спадкоємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".