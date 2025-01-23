Які ділянки можна приватизувати
Кожен громадянин України має право на отримання земельної ділянки для певних видів господарської діяльності та будівництва, повідомляє 24 Канал. Втім, наразі це право обмежили у зв'язку з війною.
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Юристка Любов Полішкевич у коментарі 24 Каналу розповіла, що згідно з частиною 1 статті 121 Земельного Кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:
- для ведення фермерського господарства – у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
- для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
- для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.
Важливо! Водночас Любов Полішкевич нагадує, що підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень ЗКУ встановлено, що безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
Однак вона зазначає, що положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом.
Фактично це означає, що станом на сьогодні можна отримати безоплатно у власність (приватизувати) тільки ті земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти нерухомого майна. Це можуть бути ділянки для ведення садівництва (якщо на них розташований садовий будинок, що перебуває у законній власності громадянина), для будівництва і обслуговування жилого будинку (під існуючим домоволодінням), для індивідуального дачного будівництва (під існуючим дачним будинком), для будівництва індивідуального гаража (також під існуючим капітальним гаражем, який перебуває у приватній власності заявника).
Які виключення існують
Вільні земельні ділянки у приватну власність наразі не передаються. Проте, за словами юристки, часом громадяни помилково відносять до питань безоплатної приватизації під час дії воєнного стану реєстрацію права власності на земельні ділянки, набутих у власність до набрання чинності земельного кодексу (до 2002 року).
Абзац 2 пункту 1 Перехідних положень ЗКУ говорить, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року "Про приватизацію земельних ділянок", є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цих громадян або їх спадкоємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
Яким чином здійснюють реєстрацію ділянок
Державна реєстрація таких земельних ділянок здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).