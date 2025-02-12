Кому в Україні можна приватизувати землю під час воєнного стану

Купівля і продаж земельних ділянок в Україні триває вже понад 3 роки і продовжується попри війну та запроваджений воєнний стан. Однак приватизація ділянок наразі має певні обмеження.

Як відбувається приватизація

Юристка Любов Полішкевич у коментарі 24 Каналу розповіла, що варто розрізняти приватизацію земельних ділянок і будь-які дії із земельними паями. Також вона розповіла про обмеження, які діють під час воєнного стану.

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Важливо! Питання приватизації земельних ділянок, за словами юристки, регулюється статтею 118 Земельного кодексу України. На час дії воєнного стану продовжують передаватися ділянки у власність в порядку частини 1 цієї статті. Вона передбачає, що громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки у власність.

Крім того, це стосується ділянок, що перебувають у користуванні, зокрема, земельні ділянки, на яких розташований жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності.

Які обмеження наразі діють Жодних часових рамок чи обмежень чинним законодавством не передбачено. Проте "вільні" земельні ділянки під час дії воєнного стану передавати безоплатно у власність заборонено згідно з підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України.

Так, безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Любов Полішкевич Керуюча партнерка юридичної фірми "Результат", керівниця практики земельного права та нерухомості Якщо узагальнити вищесказане, то під час дії воєнного стану дозволяється приватизація тільки під існуючим нерухомим майном власниками такого майна (можливе цільове призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) або для індивідуального садівництва (якщо на ділянці розташований садовий будинок, на який належним чином зареєстроване право власності).

Юристка зазначає, що у теорії після закінчення дії воєнного стану усі охочі зможуть звернутися для приватизації "вільних" бажаних ділянок. Хоча, на її думку, землі усім охочим може просто не вистачити.