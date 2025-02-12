Як відбувається приватизація
Юристка Любов Полішкевич у коментарі 24 Каналу розповіла, що варто розрізняти приватизацію земельних ділянок і будь-які дії із земельними паями. Також вона розповіла про обмеження, які діють під час воєнного стану.
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Важливо! Питання приватизації земельних ділянок, за словами юристки, регулюється статтею 118 Земельного кодексу України. На час дії воєнного стану продовжують передаватися ділянки у власність в порядку частини 1 цієї статті. Вона передбачає, що громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки у власність.
Крім того, це стосується ділянок, що перебувають у користуванні, зокрема, земельні ділянки, на яких розташований жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності.
Які обмеження наразі діютьЖодних часових рамок чи обмежень чинним законодавством не передбачено. Проте "вільні" земельні ділянки під час дії воєнного стану передавати безоплатно у власність заборонено згідно з підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України.
Так, безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
Якщо узагальнити вищесказане, то під час дії воєнного стану дозволяється приватизація тільки під існуючим нерухомим майном власниками такого майна (можливе цільове призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) або для індивідуального садівництва (якщо на ділянці розташований садовий будинок, на який належним чином зареєстроване право власності).
Юристка зазначає, що у теорії після закінчення дії воєнного стану усі охочі зможуть звернутися для приватизації "вільних" бажаних ділянок. Хоча, на її думку, землі усім охочим може просто не вистачити.