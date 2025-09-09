Аграрний комплекс півдня Росії, на який припадає значна частина збору озимих зернових у країні, другий рік працює в екстремальних умовах. Причиною тому є сильна посуха та відсутність дощів.

Що відбувається з російським агросектором?

Зокрема чинна осіння посівна кампанія під урожай 2026 року також проходитиме в непростих умовах через низький запас вологи в ґрунті, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Однак аграрії заявили про плани збереження структури сівозміни та посівних площ на рівні минулого року. Щоб протистояти наслідкам посухи, аграрії переходять на нові технології, посухостійке насіння.

Але до погодних випробувань додаються зрослі витрати на посівний матеріал, паливо та добрива. За різними оцінками, зростання становить 15-20%.

Згідно з інформацією, витрати на зимову посівну кампанію у 2025 році зросли на всіх основних напрямках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Таким чином вартість паливно-мастильних матеріалів зросла на 10-15%, ціни на добрива (залежно від виду) – на 20%.

На 13-13% зросла вартість:

насіння; на утримання вітчизняної техніки; трудовитрати.

В середньому загальне зростання собівартості посівної можна оцінити на рівні не менше 15%.

Ба більше, фізичних обсягів дизельного пального не вистачає. А те, що є в наявності – розпродають за спекулятивними цінами.

Зросли й ціни на запчастини на сільгосптехніки. Наразі їх продають дорожчими у 2-3 рази.

Зверніть увагу! У Міністерстві сільського господарства та продовольства Дагестану повідомили, що внаслідок підвищення цін на пальне, оплати на залучені трудові ресурси та інші витрати очікується збільшення витрат на 15-20% на проведення осінньої посівної кампанії.

Що наразі відбувається у Росії?