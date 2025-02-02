Як в Україні продати земельний пай, якщо він в оренді

В Україні вже понад 3 роки діє відкритий ринок землі, завдяки чому громадяни можуть продавати та купувати ділянки. Однак часто трапляється так, що пай, який хоче продати його власник, знаходиться в оренді.

Хто має переважне право купівлі

Юристка Віта Сторожук у коментарі 24 Каналу розповіла, що орендар земельної ділянки сільськогосподарського призначення має переважне право купівлі орендованої земельної ділянки. Саме тому, за її словами, статтею 130-1 Земельного кодексу України передбачений певний алгоритм продажу земельної ділянки сільгосппризначення, яка перебуває в оренді.

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Для початку, за словами юристки, власник землі за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки повинен зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Віта Сторожук Юристка MORIS Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до нотаріуса, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу в межах його нотаріального округу за місцезнаходженням земельної ділянки або за зареєстрованим місцем проживання власника земельної ділянки. Нотаріус протягом трьох робочих днів повідомляє орендаря про такий намір цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.

Що має робити орендар

Орендар, який бажає придбати земельну ділянку, за словами Віти Сторожук, протягом місяця повідомляє про це нотаріуса цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.

Нотаріус протягом місяця з дня отримання від орендаря такого повідомлення за погодженням із продавцем земельної ділянки призначає день і час укладення договору купівлі-продажу та повідомляє про це орендаря цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.

У яких випадках орендар втрачає переважне право

Переважне право втрачається і власник земельної ділянки може продати її іншій особі у випадку, якщо:

орендар протягом місяця з дня коли був повідомлений нотаріусом про намір щодо продажу земельної ділянки, не повідомив нотаріуса про бажання її придбати;

орендар відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки;

орендар не з'явився для укладення договору у день і час, призначені нотаріусом (за умови отримання повідомлення про вручення орендарю повідомлення про призначення дати та часу укладення договору купівлі-продажу або повідомлення про відмову від отримання такого повідомлення або якщо повідомлення повернуто нотаріусу у зв'язку із закінченням встановленого строку зберігання).

Зверніть увагу! Юристка зазначає, що лише дотримавшись всіх вищеописаних умов, власник може продати земельну ділянку, яка перебуває в довгостроковій оренді.