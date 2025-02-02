Кто имеет преимущественное право покупки

Юрист Вита Сторожук в комментарии 24 Канала рассказала, что арендатор земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет преимущественное право покупки арендованного земельного участка. Именно поэтому, по ее словам, статьей 130-1 Земельного кодекса Украины предусмотрен определенный алгоритм продажи земельного участка сельхозназначения, который находится в аренде.

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Для начала, по словам юриста, владелец земли за два месяца до дня заключения договора купли-продажи земельного участка должен зарегистрировать намерение о продаже земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Вита Сторожук Юрист MORIS Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением к нотариусу, который будет осуществлять нотариальное удостоверение договора купли-продажи в пределах его нотариального округа по местонахождению земельного участка или по зарегистрированному месту жительства собственника земельного участка. Нотариус в течение трех рабочих дней сообщает арендатору о таком намерении ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении или лично под расписку.

Что должен делать арендатор

Арендатор, желающий приобрести земельный участок, по словам Виты Сторожук, в течение месяца сообщает об этом нотариуса ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении или лично под расписку.

Нотариус в течение месяца со дня получения от арендатора такого сообщения по согласованию с продавцом земельного участка назначает день и время заключения договора купли-продажи и сообщает об этом арендатора ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении.

В каких случаях арендатор теряет преимущественное право

Преимущественное право теряется и владелец земельного участка может продать его другому лицу в случае, если:

арендатор в течение месяца со дня когда был уведомлен нотариусом о намерении о продаже земельного участка, не сообщил нотариусу о желании его приобрести;

арендатор отказался от заключения договора купли-продажи земельного участка;

арендатор не явился для заключения договора в день и время, назначенные нотариусом (при условии получения уведомления о вручении арендатору уведомления о назначении даты и времени заключения договора купли-продажи или сообщения об отказе от получения такого сообщения или если сообщение возвращено нотариусу в связи с окончанием установленного срока хранения).

Обратите внимание! Юрист отмечает, что только придерживаясь всех вышеописанных условий, владелец может продать земельный участок, который находится в долгосрочной аренде.