У Генпрокуратурі розкрили масштабну схему розкрадання деревини. Злочини діяли співробітники органів, які мають контролювати вирубування та захищати лісові ресурси.

У прокуратурі викрили схему розкрадання деревини

Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури Національної поліції України спільно з Нацполіцією та ДБР викрили масштабну схему розкрадань деревини, повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора спільно з департаментом кіберполіції Національної поліції України та ДБР викрили масштабну схему розкрадань деревини,

– повідомляють у прокуратурі.

Злочинну схему реалізовували посадовці держпідприємств "Ліси України" та "Державного агентства лісових ресурсів України", говориться у повідомленні. Працівник ДП "ЛІАЦ", будучи розробником системи ЄОД забезпечив можливість повторного використання бирок.

Зверніть увагу! Це відбувалося шляхом видалення бірок, зміни кількості залишків деревини на підприємстві, відомостей про об’єми відведеної в рубку та фактично заготовленої деревини, зміни інформації у виданих ТТН-ліс щодо об’єму, виду, характеристики деревини, яка вже реалізована, перевізника та інших даних, що вносяться до системи. Вартість такої "послуги" складала від 5 до 30 тисяч гривень, повідомляють слідчі.

Працівники ДП "Ліси України", своєю чергою, активно користувалися цими "послугами". Найбільш популярною вона була серед працівників ДП "Ліси України" у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Наразі задокументовано отримання ним від різних службовців ДП "Ліси України" понад 10 млн грн.

Важливо! З 2021 по вересень 2024 до системи обліку ЄОД було внесено понад 10 тисяч несанкціонованих змін. ОГП повідомляє, що сьогодні підозри отримали 8 працівників ДП "ЛІАЦ" та 5 – ДП "Ліси України": Затримано організатора та 3 учасників злочинної організації. Перевіряється причетність до вчинення злочинів ще понад 80 працівників ДП "Ліси України" та 20 працівників ДП "ЛІАЦ".

Їх звинувачують у створенні та участі у злочинній організації, в тому числі з використанням службового становища, несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, тощо.

У ОГП додали, що завдяки роботі прокурорів зменшено тіньовий обіг і збільшено офіційну заготівлю та продаж деревини на біржах до понад 70% від запланованих.