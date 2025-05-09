Чи можна прописатись в садовому будинку

Доволі часто люди переселяються з міських квартир у дачні будиночки з тих чи інших причин. Однак не всі знають, що садовий будинок – це не зовсім те, що і звичайний будинок.

Чи можна зареєструватися на дачі

Багато з тих, хто їздить відпочивати на дачу замислюється над отриманням права власності на садові (дачні) будинки, повідомляє 24 Канал із посиланням на GRYPHON. Зростаюча популярність такого формату відпочинку породжує питання, чи можна офіційно зареєструвати місце проживання у дачному (садовому) будинку.

Читайте також Чи можна приватизувати земельну ділянку, яка розташована біля річки

Важливо! На сьогодні законодавство України не дозволяє зареєструвати адресу місця проживання громадянина у садовому (дачному) будинку, оскільки такі будинки не призначені для постійного проживання.

Водночас правові механізми дозволяють перевести у садовий (дачний) будинок у жилий будинок. Таке переведення можливе лише за умови, що такий будинок відповідає державним будівельним нормам.

Які правові механізми існують

Процедура переведення регулюється Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 321.

Зверніть увагу! Так, переведення дачних і садових будинків у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально.

Для цього власник будинку подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради відповідну заяву. До заяви потрібно додати такі документи:

копію документа про право власності на дачний чи садовий будинок;

письмову згоду співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам.

Для отримання звіту потрібно звернутися до представників архітектурно-будівельної організації, які пройшли атестацію і можуть виконати роботи з перевірки будинку на відповідність державним будівельним нормам.

Скільки триває обробка документів

Виконавчий орган розглядає ці документи і протягом 1 місяця приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Підставами відмови можуть бути:

подання неповного пакету документів;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм

Важливо! Після отримання позитивного рішення потрібно звернутися до нотаріуса чи іншого держреєстратора для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після проведення всіх вищевказаних дій можна зареєструвати в цьому будинку своє місце проживання.