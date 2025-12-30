Польські фермери вчергове вийдуть на протести: які їхні вимоги

Сьогодні, 30 грудня польські фермери проведуть загальнонаціональний протест проти угоди Меркосур, вимагаючи захисту інтересів сільських громад. Акції відбуватимуться вздовж ключових автошляхів без блокування руху, щоб продемонструвати єдність аграріїв.

Польські фермери знову виходять на протест

Фермери Польщі оголосили про новий загальнонаціональний протест під гаслами "СТОП Меркосур" та "На захист польських сіл", повідомляє 24 Канал із посиланням на WRP. Протест має відбутися 30 грудня 2025 року.

Польський фермер, європейський фермер, жодним чином не захищений від угоди Меркосур. Саме тому ми знову зустрічаємося на дорогах, щоб зобов'язати польський парламент видати резолюцію, яка закликатиме польський уряд однозначно та категорично виступити проти угоди Меркосур. Зараз саме час діяти,

– закликає один з організторів Кшиштоф Олейник.

Загальнонаціональний протест заплановано на 30 грудня з 10:00 до 15:00. Фермери розміщуватимуть свої трактори та іншу сільськогосподарську техніку з прапорами вздовж доріг з інтенсивним рухом і естакад. Метою протесту є демонстрація єдності та сили фермерської спільноти, а не блокування доріг.

Організатори протестів опублікували інтерактивну карту зареєстрованих місць протестів. Там фермери та мешканці можуть перевірити, де в їхньому регіоні заплановані зупинки тракторів. Заявки на участь фермери продовжують подавати, тому кількість місць збору тракторів може зрости.

