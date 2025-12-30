Польские фермеры в очередной раз выйдут на протесты: каковы их требования

Сегодня, 30 декабря польские фермеры проведут общенациональный протест против соглашения Меркосур, требуя защиты интересов сельских общин. Акции будут проходить вдоль ключевых автодорог без блокировки движения, чтобы продемонстрировать единство аграриев.

Польские фермеры снова выходят на протест

Фермеры Польши объявили о новом общенациональном протесте под лозунгами "СТОП Меркосур" и "В защиту польских сел", сообщает 24 Канал со ссылкой на WRP. Протест должен состояться 30 декабря 2025 года.

Польский фермер, европейский фермер, никоим образом не защищен от соглашения Меркосур. Именно поэтому мы снова встречаемся на дорогах, чтобы обязать польский парламент издать резолюцию, которая будет призывать польское правительство однозначно и категорически выступить против соглашения Меркосур. Сейчас самое время действовать,

– призывает один из организторов Кшиштоф Олейник.

Общенациональный протест запланирован на 30 декабря с 10:00 до 15:00. Фермеры будут размещать свои тракторы и другую сельскохозяйственную технику с флагами вдоль дорог с интенсивным движением и эстакад. Целью протеста является демонстрация единства и силы фермерского сообщества, а не блокирование дорог.

Организаторы протестов опубликовали интерактивную карту зарегистрированных мест протестов. Там фермеры и жители могут проверить, где в их регионе запланированы остановки тракторов. Заявки на участие фермеры продолжают подавать, поэтому количество мест сбора тракторов может возрасти.

