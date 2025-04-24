Врожай пшениці у 2025 році в Україні може стати найменшим за 13 років

Останні кілька років в Україні сильно змінилися кліматичні та погодні умови, що особливо помітно у сільськогосподарський сезон. Через це українські аграрії збирають рекордно низькі врожаї.

Чому врожай пшениці буде найнижчим за 13 років

Ринкова аналітикиня Карен Браун розповіла, що за оцінкою представництва Міністерства сільського господарства США (USDA) в Києві, врожай пшениці в Україні у 2025/26 маркетинговому році буде на рівні 17,9 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Це стане найнижчим показником за 13 років і на 23% менше за тогорічний врожай.

Читайте також ООН прогнозує низький врожай пшениці в Україні у 2025 році

Це зумовлено тим, що ґрунти були надзвичайно сухими під час посівної, а низька рентабельність зменшила площу посівів.

Російські агентства наразі прогнозують врожай пшениці у 2025/26 маркетинговому році у межах від 79,7 мільйона тонн до 82,5 мільйона тонн, причому останній показник майже відповідає рівню минулого року.

Сприятлива погода надалі може покращити стан посівів в обох країнах і знизити занепокоєння, але на сьогоднішній день перші прогнози викликають тривогу, особливо з огляду на те, що представництво USDA очікує, що експорт української пшениці у 2025/26 маркетинговому році буде більш ніж вдвічі меншим за рекордний обсяг,

– наголосила Браун.