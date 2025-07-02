Рибалки мають знати: яку рибу не можна забирати в улов у липні 2025 року

В Україні можна ловити рибу на вудочку у водоймах загального користування. Однак варто пам'ятати, що не всю рибу можна забирати, деяку доведеться відпустити.

Який улов можна забирати

Ловити рибу в Україні у водоймах загального користування можна безплатно, але тільки для власного вжитку, продавати улов заборонено, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. У спійманої риби має бути певний розмір, щоб її можна було забирати не порушуючи закон.

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Рибалити можна не як завгодно, а згідно з чинними Правилами любительського рибальства. Так, кожен рибалка повинен мати з собою лінійку або інший інструмент для вимірювання розміру риби, адже для різних видів встановлені мінімальні розміри, яких потрібно дотримуватись.

У внутрішніх водоймах України дозволено ловити рибу, якщо вона не менша за такі розміри:

сом – від 80 сантиметрів;

– від 80 сантиметрів; синець – від 22 сантиметри;

– від 22 сантиметри; білизна – від 30 сантиметрів;

– від 30 сантиметрів; щука – мінімум 50 сантиметрів;

– мінімум 50 сантиметрів; сиг – не менше 25 сантиметрів;

– не менше 25 сантиметрів; судак – не менше 42 сантиметри;

– не менше 42 сантиметри; головень , чехоня – від 24 сантиметрів;

, – від 24 сантиметрів; лин , струмкова форель , рибець – мінімум 20 сантиметрів;

, , – мінімум 20 сантиметрів; річковий рак – від 11 сантиметрів у водосховищах Дніпра, 10 сантиметрів – в інших;

– від 11 сантиметрів у водосховищах Дніпра, 10 сантиметрів – в інших; лящ , сазан (короп) – від 35 сантиметрів у водосховищах Дніпра, 30 сантиметрів – в інших;

, (короп) – від 35 сантиметрів у водосховищах Дніпра, 30 сантиметрів – в інших; білий амур , товстолоб – не менше 60 сантиметрів у дніпровських водосховищах, 40 сантиметрів – в інших;

, – не менше 60 сантиметрів у дніпровських водосховищах, 40 сантиметрів – в інших; плітка, тарань – не менше 18 сантиметрів у дніпровських водосховищах, в інших водоймах – без обмежень.

Важливо! Для інших видів риб, які не занесені до Червоної книги України, мінімальні розміри вилову не встановлені. Рибалки мають дотримуватись правил і дбати про природу. Якщо ви випадково зловили рибу меншого розміру – акуратно зніміть її з гачка і відпустіть у воду.