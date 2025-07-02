Який улов можна забирати
Ловити рибу в Україні у водоймах загального користування можна безплатно, але тільки для власного вжитку, продавати улов заборонено, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. У спійманої риби має бути певний розмір, щоб її можна було забирати не порушуючи закон.
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Рибалити можна не як завгодно, а згідно з чинними Правилами любительського рибальства. Так, кожен рибалка повинен мати з собою лінійку або інший інструмент для вимірювання розміру риби, адже для різних видів встановлені мінімальні розміри, яких потрібно дотримуватись.
У внутрішніх водоймах України дозволено ловити рибу, якщо вона не менша за такі розміри:
- сом – від 80 сантиметрів;
- синець – від 22 сантиметри;
- білизна – від 30 сантиметрів;
- щука – мінімум 50 сантиметрів;
- сиг – не менше 25 сантиметрів;
- судак – не менше 42 сантиметри;
- головень, чехоня – від 24 сантиметрів;
- лин, струмкова форель, рибець – мінімум 20 сантиметрів;
- річковий рак – від 11 сантиметрів у водосховищах Дніпра, 10 сантиметрів – в інших;
- лящ, сазан (короп) – від 35 сантиметрів у водосховищах Дніпра, 30 сантиметрів – в інших;
- білий амур, товстолоб – не менше 60 сантиметрів у дніпровських водосховищах, 40 сантиметрів – в інших;
- плітка, тарань – не менше 18 сантиметрів у дніпровських водосховищах, в інших водоймах – без обмежень.
Важливо! Для інших видів риб, які не занесені до Червоної книги України, мінімальні розміри вилову не встановлені. Рибалки мають дотримуватись правил і дбати про природу. Якщо ви випадково зловили рибу меншого розміру – акуратно зніміть її з гачка і відпустіть у воду.