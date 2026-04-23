Ціни на кукурудзу стрімко ростуть: що відбувається в українських портах

В українських портах фіксують нову хвилю зростання цін на фуражну кукурудзу. Ринок підтримує активний попит і обмежена пропозиція з боку аграріїв.

Попит і квоти підштовхують ціни вгору

На поточному тижні в українських портах зберігається висхідний тренд закупівельних цін на фуражну кукурудзу, повідомляє "АПК-Інформ". Головним драйвером виступає стабільно високий попит, зокрема з боку Туреччини.

Ключову роль відіграє рішення турецької сторони встановити квоту на імпорт 3 мільйонів тонн кукурудзи зі зниженим митом у розмірі 5 відсотків. Це стимулює активні закупівлі та створює додатковий тиск на ринок у бік зростання цін.

Водночас українські агровиробники не поспішають із продажами. Вони обмежують пропозицію, розраховуючи на подальше підвищення вартості зерна, що ще більше підігріває ринок.

Які ціни зараз і чого чекати далі

Станом на 22 квітня в портах Великої Одеси та Дунаю закупівельні ціни на фуражну кукурудзу зросли на 3–5 доларів США за тонну порівняно з кінцем минулого тижня.

У портах Великої Одеси ціни попиту переважно формуються на рівні 216–224 доларів США за тонну (умови поставки CPT-порт), тоді як у дунайських портах — у межах 215–221 доларів США за тонну.

Додатковим фактором підтримки виступає позитивна кон’юнктура на зовнішніх ринках. Якщо глобальний тренд збережеться, ціни на українську кукурудзу можуть і надалі зростати, особливо за умов стриманої пропозиції.

