Ріпак дорожчає перед стартом сезону: спека в Європі змінює ситуацію на ринку

Український ринок ріпаку отримав новий імпульс після кількох тижнів зниження цін. На ситуацію вплинули погодні ризики в Європі, очікування врожаю та конкуренція між експортерами й переробниками.

Ціни на ріпак почали відновлюватися після падіння

Український ринок ріпаку наприкінці червня продемонстрував перші ознаки стабілізації після різкого зниження форвардних цін, повідомляє GrainTrade. Підтримку котируванням надало зростання вартості ріпаку на біржі Euronext у Парижі, а також побоювання щодо майбутнього врожаю через несприятливі погодні умови в Європі.

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Як повідомляють аналітики, одним із головних чинників зміни настроїв на ринку стала спека у країнах Європейського Союзу. Високі температури створюють ризики для посівів ріпаку, що змушує учасників ринку уважніше оцінювати перспективи нового врожаю.

В Україні форвардні ціни на ріпак нового врожаю минулого тижня опускалися до 560–570 доларів США за тонну. Однак уже на початку поточного тижня трейдери підняли закупівельні ціни до 570–575 доларів США за тонну з доставкою до чорноморських портів.

Водночас аграрії оцінюють потенціал урожайності ріпаку досить стримано. Через прохолодну весну культура не змогла повністю реалізувати свій потенціал, а дефіцит опадів у західних областях України протягом травня – червня додатково погіршив ситуацію.

Світові погодні ризики можуть підтримати ріпак

На старті нового маркетингового сезону очікується активна боротьба за сировину між експортерами та переробними підприємствами. Заводи намагатимуться сформувати запаси ріпаку на липень – серпень, оскільки запаси інших олійних культур, зокрема соняшнику та сої, скорочуються.

Це може створити додаткову підтримку внутрішнім цінам на ріпак. Водночас значний вплив на ринок матимуть результати жнив та фактичні показники врожайності.

На біржі Euronext у Парижі серпневі ф'ючерси на ріпак після падіння до 502 євро за тонну почали відновлення. За останні торгові сесії котирування зросли до 511,75 євро за тонну, що відповідає приблизно 591,5 долара США за тонну.

Підтримкою для ринку залишаються ризики другої хвилі спеки у країнах Європейського Союзу. У Франції та частині Німеччини прогнозують температуру на рівні 40–42 градусів за Цельсієм, що може негативно вплинути на врожайність.

Додатковим фактором невизначеності залишається ситуація в Австралії. Попри збільшення площ під канолою, посушливі умови вже вплинули на перспективи врожаю. Очікується, що виробництво може скоротитися до 6,9 мільйона тонн проти 7,68 мільйона тонн у попередньому сезоні.

Учасники ринку також стежать за розвитком явища Ель-Ніньйо, яке найближчими місяцями може спричинити меншу кількість опадів та підвищення температур у ключових аграрних регіонах Південної півкулі.

Важливо! Отже, подальший рух цін на ріпак залежатиме від темпів жнив, реальної врожайності та погодних умов у головних країнах-виробниках. Поки що ринок отримав підтримку, але залишається чутливим до нових погодних змін.