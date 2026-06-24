Ціни на фуражний ячмінь в Україні знижуються перед жнивами

Минулого тижня на українському ринку фуражного ячменю зберігалася тенденція до здешевлення, повідомляє "АПК-Інформ". Головними причинами такого руху стали очікування початку нового сезону збирання врожаю та невисока активність покупців.

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За словами аналітиків, більшість споживачів наразі не поспішають закуповувати зерно старого врожаю, оскільки очікують виходу на ринок нового ячменю. Через це попит залишається стриманим, що додатково впливає на ціни.

Закупівельні ціни на фуражний ячмінь у внутрішніх напрямках переважно перебували в межах 8 900 – 10 300 гривень за тонну на умовах СРТ.

Водночас у морських портах України ситуація була стабільнішою. Закупівельні ціни на ячмінь там коливалися приблизно від 195 до 208 доларів США за тонну на умовах СРТ-порт.

Учасники ринку зазначають, що найближчим часом ключовим фактором для цін стане швидкість надходження зерна нового врожаю. Якщо пропозиція зростатиме активними темпами, це може створити додатковий тиск на вартість ячменю.

Зверніть увагу! Перед початком жнив ринок фуражного ячменю перебуває під впливом очікувань нового врожаю. Тому, на думку експертів, подальша цінова ситуація залежатиме від обсягів пропозиції та активності покупців.

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