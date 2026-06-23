Помідори в Україні різко дешевшають: скільки коштують овочі в магазинах

Ціни на українські помідори продовжують знижуватися через збільшення пропозиції від тепличних господарств. Водночас у супермаркетах вартість томатів залишається помітно вищою, ніж у виробників.

Ціни на помідори в Україні пішли вниз

Українські виробники минулого тижня продовжили знижувати ціни на помідори через збільшення обсягів продукції на ринку. Як зазначають аналітики EastFruit, основною причиною стало надходження нових партій овочів із літніх теплиць.

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Через зростання пропозиції тепличні господарства не змогли зберегти попередній рівень цін. Частина виробників була змушена здешевити продукцію, адже за старими цінами збут почав сповільнюватися.

Наприкінці минулого тижня великі тепличні комбінати продавали помідори приблизно по 70 – 110 гривень за кілограм. Це в середньому на 13% менше, ніж тижнем раніше.

Аналітики пояснюють таку ситуацію сезонним фактором. У другій половині червня щороку на ринок активно виходять томати з літніх теплиць, що збільшує пропозицію та створює додатковий тиск на ціни.

Водночас цьогорічні ціни на тепличні помідори залишаються вищими, ніж торік. У цей самий період 2025 року томати продавалися приблизно на 23% дешевше, оскільки тоді зниження вартості було більш суттєвим.

Скільки коштують помідори у супермаркетах

Попри здешевлення на рівні виробників, у роздрібних мережах ціни на помідори залишаються вищими через витрати на логістику, зберігання та торговельну націнку.

Станом на кінець червня 2026 року в українських супермаркетах звичайні червоні помідори продають у середньому приблизно по 90 – 130 гривень за кілограм. Тепличні та рожеві сорти можуть коштувати дорожче — близько 130 – 170 гривень за кілограм залежно від магазину та регіону.

Зверніть увагу! Експерти очікують, що з подальшим збільшенням збору врожаю з літніх теплиць ціни можуть продовжити знижуватися. Водночас багато залежатиме від обсягів пропозиції та попиту з боку покупців.

Капуста в Україні різко подорожчала: скільки тепер коштує овоч у магазинах

Водночас ми раніше писали, що в Україні рання білоголова капуста навпаки почала дорожчати через скорочення пропозиції на ринку. Водночас у супермаркетах ціни на овоч уже помітно відрізняються залежно від магазину та регіону.

Нині виробники продають білоголову капусту за ціною від 12 до 20 гривень за кілограм. Це приблизно на 52% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.