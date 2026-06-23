Рання капуста в Україні почала дорожчати через дефіцит пропозиції

Минулого тижня в Україні зафіксували зростання цін на ранню капусту. За даними аналітиків EastFruit, основною причиною стало завершення сезону ранніх сортів, тоді як середні та пізні різновиди ще не вийшли на ринок у достатній кількості.

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Нині виробники продають білоголову капусту за ціною від 12 до 20 гривень за кілограм. Це приблизно на 52% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Фермери пояснюють, що ринок увійшов у період міжсезоння: запаси ранньої капусти у господарствах скорочуються, а масове збирання нових партій ще не розпочалося.

При цьому попит на овоч залишається стабільним, тому недостатня кількість пропозиції додатково підтримує зростання цін.

Скільки коштує капуста у супермаркетах України

У торговельних мережах ціни на капусту наразі залежать від магазину та країни походження продукції. У середньому молоду білоголову капусту врожаю 2026 року продають приблизно по 25–35 гривень за кілограм.

Зокрема, у великих супермаркетах ціна на ранню капусту часто коливається в межах 30 гривень за кілограм, хоча в окремих мережах та регіонах можна зустріти як дешевші, так і дорожчі пропозиції.

Важливо! Порівняно з кінцем червня минулого року капуста нового врожаю зараз приблизно на 20% дорожча. Водночас учасники ринку очікують, що ситуація може змінитися вже найближчим часом. Коли виробники почнуть активно збирати середні сорти капусти, пропозиція на ринку має зрости, що може призвести до зниження цін.

Ціни обвалилися на третину: що відбувається з огірками в Україні

Раніше ми розповідали, що на українському ринку навпаки зафіксували різке падіння цін на тепличні огірки. Лише за тиждень відпускна вартість продукції знизилася в середньому на третину через збільшення пропозиції від місцевих виробників.

Виробники реалізують огірки за ціною від 30 до 55 гривень за кілограм. У середньому це на 33% дешевше, ніж тижнем раніше. Експерти пояснюють таку динаміку сезонним фактором, адже на ринку стрімко збільшується пропозиція овочів із місцевих господарств.