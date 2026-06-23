Ранняя капуста в Украине начала дорожать из-за дефицита предложения

На прошлой неделе в Украине зафиксировали рост цен на раннюю капусту. По данным аналитиков EastFruit, основной причиной стало завершение сезона ранних сортов, в то время как средние и поздние сорта еще не поступили на рынок в достаточном количестве.

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Сейчас производители продают белокочанную капусту по цене от 12 до 20 гривен за килограмм. Это примерно на 52% больше, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Фермеры объясняют, что рынок вступил в период межсезонья: запасы ранней капусты в хозяйствах сокращаются, а массовая уборка новых партий еще не началась.

При этом спрос на овощ остается стабильным, поэтому недостаточное предложение дополнительно поддерживает рост цен.

Сколько стоит капуста в супермаркетах Украины

В торговых сетях цены на капусту в настоящее время зависят от магазина и страны происхождения продукции. В среднем молодую белокочанную капусту урожая 2026 года продают примерно по 25–35 гривен за килограмм.

В частности, в крупных супермаркетах цена на раннюю капусту часто колеблется в пределах 30 гривен за килограмм, хотя в отдельных сетях и регионах можно встретить как более дешевые, так и более дорогие предложения.

Важно! По сравнению с концом июня прошлого года капуста нового урожая сейчас примерно на 20% дороже. В то же время участники рынка ожидают, что ситуация может измениться уже в ближайшее время. Когда производители начнут активно собирать средние сорта капусты, предложение на рынке должно вырасти, что может привести к снижению цен.

Цены обвалились на треть: что происходит с огурцами в Украине

Ранее мы сообщали, что на украинском рынке, напротив, зафиксировали резкое падение цен на тепличные огурцы. Всего за неделю отпускная стоимость продукции снизилась в среднем на треть из-за увеличения предложения от местных производителей.

Производители реализуют огурцы по цене от 30 до 55 гривен за килограмм. В среднем это на 33% дешевле, чем неделей ранее. Эксперты объясняют такую динамику сезонным фактором, ведь на рынке стремительно растет предложение овощей из местных хозяйств.