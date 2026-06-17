Предложение огурцов растет, а цены падают

Аналитики проекта EastFruit сообщают об очередном снижении цен на тепличные огурцы в Украине. Основной причиной стало активное поступление продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных регионов страны.

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На сегодняшний день производители реализуют огурцы по цене от 30 до 55 гривен за килограмм. В среднем это на 33% дешевле, чем неделей ранее. Эксперты объясняют такую динамику сезонным фактором, ведь на рынке стремительно растет предложение овощей из местных хозяйств.

Для потребителей снижение цен уже заметно и в розничной торговле. В зависимости от сорта и торговой сети огурцы в украинских супермаркетах продаются в среднем по цене 80–135 гривен за килограмм, тогда как весной цены нередко превышали 200 гривен за килограмм.

Тепличники завершают первый цикл

Положительным фактором для производителей стало то, что резкое снижение цен совпало с завершением реализации огурцов первого севооборота. Во многих тепличных хозяйствах уже ведутся работы по очистке теплиц и подготовке к новому производственному циклу.

Запуск продаж огурцов второго севооборота большинство производителей планирует на вторую половину лета. Именно тогда на рынке может сформироваться новая ценовая ситуация в зависимости от объемов предложения и спроса.

Несмотря на нынешнее снижение цен, тепличные комбинаты уже реализуют продукцию в среднем на 20% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует об усложнении условий для производителей, вынужденных работать в условиях высокой конкуренции и сезонного давления на цены.

Цены на огурцы падают еще с начала мая

В начале мая мы сообщали, что цены на тепличные огурцы в Украине уже тогда упали на 30% из-за избытка продукции и слабого спроса.

Производители были вынуждены снижать цены, чтобы избежать накопления товара, причем нынешние цены на 30% ниже, чем в начале мая прошлого года.