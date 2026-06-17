Предложение огурцов растет, а цены падают
Аналитики проекта EastFruit сообщают об очередном снижении цен на тепличные огурцы в Украине. Основной причиной стало активное поступление продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных регионов страны.
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На сегодняшний день производители реализуют огурцы по цене от 30 до 55 гривен за килограмм. В среднем это на 33% дешевле, чем неделей ранее. Эксперты объясняют такую динамику сезонным фактором, ведь на рынке стремительно растет предложение овощей из местных хозяйств.
Для потребителей снижение цен уже заметно и в розничной торговле. В зависимости от сорта и торговой сети огурцы в украинских супермаркетах продаются в среднем по цене 80–135 гривен за килограмм, тогда как весной цены нередко превышали 200 гривен за килограмм.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Тепличники завершают первый цикл
Положительным фактором для производителей стало то, что резкое снижение цен совпало с завершением реализации огурцов первого севооборота. Во многих тепличных хозяйствах уже ведутся работы по очистке теплиц и подготовке к новому производственному циклу.
Запуск продаж огурцов второго севооборота большинство производителей планирует на вторую половину лета. Именно тогда на рынке может сформироваться новая ценовая ситуация в зависимости от объемов предложения и спроса.
Несмотря на нынешнее снижение цен, тепличные комбинаты уже реализуют продукцию в среднем на 20% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует об усложнении условий для производителей, вынужденных работать в условиях высокой конкуренции и сезонного давления на цены.
Цены на огурцы падают еще с начала мая
В начале мая мы сообщали, что цены на тепличные огурцы в Украине уже тогда упали на 30% из-за избытка продукции и слабого спроса.
Производители были вынуждены снижать цены, чтобы избежать накопления товара, причем нынешние цены на 30% ниже, чем в начале мая прошлого года.