Что выращивают в теплицах Грицева

Там мужчина взялся возрождать бизнес фактически с нуля, а теперь мечтает его расширить. Свою историю он рассказал "Суспильному".

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Из-за российского вторжения осенью 2022 года Юрий вынужденно оставил 30 соток теплиц и 25 гектаров пахотной земли, где выращивал помидоры, огурцы, перец, немного капусты, а также морковь и клубнику. Дорога до нового места проживания длилась 10 дней, за это время семья преодолела более 4 тысяч километров.

Я решил здесь (уже в Хмельницкой области – 24 Канал), что буду понемногу развивать дело и показывать, что на небольшом клочке земли также можно зарабатывать неплохие деньги на жизнь,

– делится фермер.

После переезда он начал постепенно восстанавливать хозяйство – первую теплицу построил собственными силами "по херсонскому образцу". Позже принял участие в грантовой программе, благодаря которой удалось соорудить еще один парник.

Также собственноручно установили туннели для выращивания культур. Начать решили с моркови и лука, а затем расширили ассортимент огурцами, кабачками и помидорами.

Полезно! Сейчас украинские аграрии могут получить грант от государства на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства, а также тепличного хозяйства. Подача заявок и подробных проектов высадки насаждений доступна в Дии.

Сейчас Юрий в основном сам работает в теплицах и делится знаниями с местными жителями. В частности, из-за ограниченного доступа насекомых часть культур приходится опылять вручную, а во время весенних заморозков урожай защищают с помощью обогрева и агроволокна.

Я говорил, что приехал сюда, чтобы показать, чтобы люди говорили о "грицевском огурце". Так и говорят. Сейчас даже в магазинах "грицевский" – это уже бренд,

– говорит фермер.



Урожай огурцов в теплице Юрия Тимощука / Фото Суспильного