Що вирощують у теплицях Грицева

Там чоловік узявся відроджувати бізнес фактично з нуля, а тепер мріє його масштабувати. Свою історію він розповів Суспільному.

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Через російське вторгнення восени 2022 року Юрій вимушено залишив 30 соток теплиць і 25 гектарів орної землі, де вирощував помідори, огірки, перець, трохи капусти, а також моркву і полуницю. Дорога до нового місця проживання тривала 10 днів, за цей час родина подолала понад 4 тисяч кілометрів.

Я вирішив тут (уже на Хмельниччині – 24 Канал), що буду потроху розвивати справу і показувати, що на невеликому клаптику землі також можна заробляти непогані гроші для прожиття,

– ділиться фермер.

Після переїзду він почав поступово відновлювати господарство – першу теплицю збудував власними силами "за херсонським варіантом". Згодом взяв участь у грантовій програмі, завдяки якій вдалося спорудити ще один парник.

Також власноруч встановили тунелі для вирощування культур. Почати вирішили з моркви та цибулі, а згодом розширили асортимент огірками, кабачками та помідорами.

Корисно! Наразі українські аграрії можуть отримати грант від держави для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, а також тепличного господарства. Подача заяв і детальних проєктів висадки насаджень доступна в Дії.

Наразі Юрій переважно сам працює в теплицях і ділиться знаннями з місцевими. Зокрема, через обмежений доступ комах частину культур доводиться запилювати вручну, а під час весняних заморозків врожай захищають за допомогою обігріву та агроволокна.

Я казав, що приїхав сюди, щоб показати, щоб люди говорили про "грицівський огірок". Так і кажуть. Зараз навіть у магазинах "грицівський" – це вже бренд,

– каже фермер.



Урожай огірків у теплиці Юрія Тимощука / Фото Суспільного