Коли чекати перший врожай кавунів

Про особливості нинішнього сезону баштанних розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами аграрії регіону вже висадили близько 1 000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Водночас посів цих культур на Херсонщині досі продовжується.

Свою роль цього року зіграли примхи природи. Через них на врожай кавунів доведеться почекати довше, ніж зазвичай.

Через те що цьогорічна весна була доволі прохолодною та дощовою, розвиток кавунів дещо затримався – вегетація відстає приблизно на два тижні від звичних строків,

– пояснив Прокудін.

Відтак, перші кавуни на Херсонщині очікують не раніше ніж через місяць.

Разом з тим вирощування баштанних культур в області поступово відновлюється. Деякі аграрії вже значно збільшили площі під кавунами та динями.

Прокудін відвідав одне з таких господарств, яке активно розвиває баштанництво та овочівництво на Херсонщині, і залишився задоволений результатами.

Так, у 2026 році кавуни в цьому господарстві займають вже 45 гектарів, що втричі більше, ніж минулого року. А динями засадили 20 гектарів – вдесятеро більше, ніж торік.

Херсонським кавунам – бути!

– запевнив Прокудін після візиту на фермерське господарство.

Зауважте! Окрім кавунів та динь, фермери Херсонщини також наростили площі під картоплею. У 2026-му вони вже зібрали перші 8 гектарів ранньої картоплі з урожайністю близько 30 тонн з гектара.