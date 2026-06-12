Коли чекати перший врожай кавунів
Про особливості нинішнього сезону баштанних розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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За його словами аграрії регіону вже висадили близько 1 000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Водночас посів цих культур на Херсонщині досі продовжується.
Свою роль цього року зіграли примхи природи. Через них на врожай кавунів доведеться почекати довше, ніж зазвичай.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Через те що цьогорічна весна була доволі прохолодною та дощовою, розвиток кавунів дещо затримався – вегетація відстає приблизно на два тижні від звичних строків,
– пояснив Прокудін.
Відтак, перші кавуни на Херсонщині очікують не раніше ніж через місяць.
Разом з тим вирощування баштанних культур в області поступово відновлюється. Деякі аграрії вже значно збільшили площі під кавунами та динями.
Прокудін відвідав одне з таких господарств, яке активно розвиває баштанництво та овочівництво на Херсонщині, і залишився задоволений результатами.
Так, у 2026 році кавуни в цьому господарстві займають вже 45 гектарів, що втричі більше, ніж минулого року. А динями засадили 20 гектарів – вдесятеро більше, ніж торік.
Херсонським кавунам – бути!
– запевнив Прокудін після візиту на фермерське господарство.
Зауважте! Окрім кавунів та динь, фермери Херсонщини також наростили площі під картоплею. У 2026-му вони вже зібрали перші 8 гектарів ранньої картоплі з урожайністю близько 30 тонн з гектара.
- Нагадаємо, у 2025 році на Полтавщині було засіяно понад 5 тисяч гектарів баштанних культур. Цей регіон тоді став лідером в Україні за площами вирощування кавунів та інших баштанних культур. Порівняно з попереднім роком, площі посівів баштану збільшили приблизно на 2 тисячі гектарів.
- Водночас у 2025 році через несприятливі погодні умови – пізню холодну весну та травневі заморозки, які негативно вплинули на розвиток рослин – врожайність баштанних культур суттєво знизилася – орієнтовно на 25–30% у порівнянні з попередніми роками.
- Разом з тим у США створили сорти кавуна розміром із куряче яйце. Головна мета експерименту – винайти різновиди, придатні для вирощування у вертикальних фермах. Кавуни мають солодкий смак і трапляються з червоною або помаранчевою м’якоттю.