Новий формат кавунів для сучасного агровиробництва
У Сполучених Штатах селекціонерки-аматорки Делані Раптіс та її матір розробили незвичайні лінії кавунів мініатюрного розміру, повідомляє HortiDaily. Плоди виростають приблизно як куряче яйце, що робить їх зручними для вирощування в умовах обмеженого простору.
Основна мета розробки – адаптувати баштанні культури до вертикального землеробства. Нові рослини мають короткі міжвузля та не потребують додаткових конструкцій для підтримки плодів. Це дозволяє значно спростити технологію вирощування і знизити витрати для фермерів.
Селекція триває з 2021 року і здійснюється без використання генетично модифікованих організмів. Для досягнення потрібних характеристик застосовували методи хімічного мутагенезу, що дозволяє формувати нові ознаки без прямого втручання у геном.
Перспективи для ринку та аграріїв
Попри невеликий розмір, нові кавуни мають насичений смак і високий вміст цукру. Вони доступні у варіантах із червоною та помаранчевою м'якоттю, що розширює їхню привабливість для споживачів.
Розробка орієнтована на сегмент порційних продуктів – плоди можна одразу споживати без нарізання. Такий формат відкриває нові можливості для роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу.
У майбутньому селекціонерки планують інтегрувати ці характеристики у комерційні гібриди. Це може стати проривом для тепличного виробництва та дозволити аграріям ефективніше використовувати площі, отримуючи стабільний і затребуваний урожай.
