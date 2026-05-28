Запаси моркви скорочуються, а ціни зростають

В Україні зберігається тенденція до підвищення цін на торішню моркву. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, які пов’язують позитивну цінову динаміку із сезонним вичерпанням запасів якісної продукції у господарствах.

За словами учасників ринку, оптові компанії дедалі частіше стикаються з труднощами при закупівлі необхідних обсягів моркви належної якості. Саме нестача продукції стала одним із ключових факторів подорожчання.

Ситуація на ринку свідчить про поступове скорочення пропозиції, тоді як попит залишається стабільним.

Фермери підняли відпускні ціни

Наразі українські виробники реалізують торішню моркву за ціною від 17 до 25 гривень за кілограм. Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Ще тиждень тому ціни у цьому сегменті не перевищували 20 гривень за кілограм, однак ситуація швидко змінилася.

Фермери пояснюють, що останнім часом торгівля на ринку коренеплодів пожвавилася. На тлі активнішого попиту та сезонного зменшення запасів сформувався дефіцит якісної моркви, що дозволило виробникам переглянути відпускні ціни у бік підвищення.

Хоча ціни на моркву демонструють впевнене зростання, нинішні показники все ще поступаються минулорічним. За даними ринку, наприкінці травня 2025 року українські фермери продавали моркву в середньому на 84% дорожче, ніж зараз.

Тобто нинішнє подорожчання поки не повернуло ціни до рівнів минулого сезону, хоча дефіцит якісної продукції може й надалі підтримувати висхідний тренд на ринку.

В Україні почала дорожчати торішня картопля, хоча її вартість усе ще помітно нижча, ніж рік тому. Причиною стали сезонне скорочення запасів і дефіцит якісної продукції на ринку.