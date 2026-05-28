Запасы моркови сокращаются, а цены растут

В Украине сохраняется тенденция к повышению цен на прошлогоднюю морковь. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, которые связывают положительную ценовую динамику с сезонным исчерпанием запасов качественной продукции в хозяйствах.

По словам участников рынка, оптовые компании все чаще сталкиваются с трудностями при закупке необходимых объемов моркови надлежащего качества. Именно нехватка продукции стала одним из ключевых факторов подорожания.

Ситуация на рынке свидетельствует о постепенном сокращении предложения, тогда как спрос остается стабильным.

Фермеры подняли отпускные цены

Сейчас украинские производители реализуют прошлогоднюю морковь по цене от 17 до 25 гривен за килограмм. Это в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Еще неделю назад цены в этом сегменте не превышали 20 гривен за килограмм, однако ситуация быстро изменилась.

Фермеры объясняют, что в последнее время торговля на рынке корнеплодов оживилась. На фоне активного спроса и сезонного уменьшения запасов сформировался дефицит качественной моркови, что позволило производителям пересмотреть отпускные цены в сторону повышения.

Хотя цены на морковь демонстрируют уверенный рост, нынешние показатели все еще уступают прошлогодним. По данным рынка, в конце мая 2025 года украинские фермеры продавали морковь в среднем на 84% дороже, чем сейчас.

То есть нынешнее подорожание пока не вернуло цены к уровням прошлого сезона, хотя дефицит качественной продукции может и в дальнейшем поддерживать восходящий тренд на рынке.

В Украине растут цены на прошлогодний картофель

Ранее мы сообщали, что похожая ситуация с подорожанием прошлогодней продукции происходит и на рынке картофеля.

В Украине начала дорожать прошлогодний картофель, хотя его стоимость все еще заметно ниже, чем год назад. Причиной стали сезонное сокращение запасов и дефицит качественной продукции на рынке.