Молоді овочі дешевшають, старі запаси дорожчають

На українському ринку овочів спостерігається помітна зміна цінових тенденцій, повідомляє EastFruit. Найбільше здешевлення зафіксували у сегменті капусти нового врожаю, пропозиція якої стрімко зростає (з 34 – 38 до 18 – 22 гривень за кілограм).

Водночас торішня капуста демонструє протилежний тренд. Через скорочення запасів та обмежену пропозицію її вартість продовжує підвищуватися (з 15 – 17 до 22 – 24 гривень за кілограм).

Подальше зростання цін спостерігається й на ринку моркви (з 16 – 19 до 20 – 26 гривень за кілограм). Крім того, звузився ціновий діапазон на картоплю (з 34 – 38 до 18 – 22 гривень за кілограм), що свідчить про поступове вирівнювання ринку після попередніх коливань.

Другий тиждень поспіль дорожчає огірок (з 35 – 95 до 68 – 100 гривень за кілограм), що також вказує на активний попит або обмеженішу пропозицію у цьому сегменті.

Зелень і ягоди дешевшають, баклажан додає в ціні

Окремі овочеві позиції цього тижня демонстрували спад цін. Зокрема, дешевшим став кабачок, а також знизилася вартість цвітної та пекінської капусти. Подешевшала й зелень, що традиційно реагує на збільшення сезонної пропозиції.

Натомість баклажан пішов у протилежному напрямку – його ціна зросла (з 70 – 90 до 140 – 150 гривень за кілограм).

Фруктово-ягідний сегмент також не залишився осторонь цінових змін. На ринку зафіксували чергове зниження вартості суниці садової, що пов'язано зі збільшенням надходження ягоди від українських виробників і високою конкуренцією між продавцями.

