Когда ждать первый урожай арбузов

Об особенностях нынешнего сезона бахчевых рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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По его словам, аграрии региона уже высадили около 1 000 гектаров арбузов и более 400 гектаров дынь. В то же время посев этих культур в Херсонской области до сих пор продолжается.

Свою роль в этом году сыграли капризы природы. Из-за них урожай арбузов придется ждать дольше,, чем обычно.

Поскольку весна этого года была довольно прохладной и дождливой, развитие арбузов несколько задержалось – вегетация отстает примерно на две недели от обычных сроков,

– объяснил Прокудин.

Поэтому, первые арбузы в Херсонской области ожидаются не раньше чем через месяц.

Вместе с тем выращивание бахчевых культур в области постепенно восстанавливается. Некоторые аграрии уже значительно увеличили площади под арбузами и дынями.

Прокудин посетил одно из таких хозяйств, которое активно развивает бахчеводство и овощеводство в Херсонской области, и остался доволен результатами.

Так, в 2026 году арбузы в этом хозяйстве занимают уже 45 гектаров, что втрое больше, чем в прошлом году. А дынями засадили 20 гектаров – в десять раз больше, чем в прошлом году.

Херсонским арбузам – быть!

– заверил Прокудин после визита на фермерское хозяйство.

Обратите внимание! Помимо арбузов и дынь, фермеры Херсонщины также увеличили площади под картофелем. В 2026 году они уже собрали первые 8 гектаров раннего картофеля с урожайностью около 30 тонн с гектара.