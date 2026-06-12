Когда ждать первый урожай арбузов
Об особенностях нынешнего сезона бахчевых рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
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По его словам, аграрии региона уже высадили около 1 000 гектаров арбузов и более 400 гектаров дынь. В то же время посев этих культур в Херсонской области до сих пор продолжается.
Свою роль в этом году сыграли капризы природы. Из-за них урожай арбузов придется ждать дольше,, чем обычно.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Поскольку весна этого года была довольно прохладной и дождливой, развитие арбузов несколько задержалось – вегетация отстает примерно на две недели от обычных сроков,
– объяснил Прокудин.
Поэтому, первые арбузы в Херсонской области ожидаются не раньше чем через месяц.
Вместе с тем выращивание бахчевых культур в области постепенно восстанавливается. Некоторые аграрии уже значительно увеличили площади под арбузами и дынями.
Прокудин посетил одно из таких хозяйств, которое активно развивает бахчеводство и овощеводство в Херсонской области, и остался доволен результатами.
Так, в 2026 году арбузы в этом хозяйстве занимают уже 45 гектаров, что втрое больше, чем в прошлом году. А дынями засадили 20 гектаров – в десять раз больше, чем в прошлом году.
Херсонским арбузам – быть!
– заверил Прокудин после визита на фермерское хозяйство.
Обратите внимание! Помимо арбузов и дынь, фермеры Херсонщины также увеличили площади под картофелем. В 2026 году они уже собрали первые 8 гектаров раннего картофеля с урожайностью около 30 тонн с гектара.
- , Напомним, что в 2025 году в Полтавской области было засеяно более 5 тысяч гектаров бахчевых культур. Этот регион тогда стал лидером в Украине по площадям выращивания арбузов и других бахчевых культур. По сравнению с предыдущим годом, площади посевов бахчевых увеличились примерно на 2 тысячи гектаров.
- В то же время в 2025 году из-за неблагоприятных погодных условий – поздней холодной весны и майских заморозков, которые негативно повлияли на развитие растений – урожайность бахчевых культур существенно снизилась – ориентировочно на 25–––30% по сравнению с предыдущими годами.
- Вместе с тем в США вывели сорта арбуза размером с куриное яйцо. Главная цель эксперимента – — вывести разновидности,, пригодные для выращивания на вертикальных фермах. Арбузы имеют сладкий вкус и бывают с красной или оранжевой мякотью.