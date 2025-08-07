Війна, яку Росія розв'язала проти України не лише забирає життя українців. Росіяни також крадуть зерно на тимчасово окупованих територіях.

Скільки зерна вкрали росіяни з лютого 2022 року?

Заступник міністра економіки України Тарас Висоцький розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росія викрала близько 15 мільйонів тонн українського зерна з окупованих територій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Росіяни вивозили зерно з Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей та Криму.

За даними української розвідки, захоплене зерно змішують із російським у портах Чорного моря, після чого відправляють на експорт. Київ вважає таку продукцію вкраденою та закликає західних партнерів запроваджувати санкції проти її імпортерів.

В одному з випадків Україна просила ЄС ввести обмеження проти Бангладеш, яка закуповувала пшеницю з окупованих територій, проте Євросоюз цього не зробив. Трейдери стверджують, що після змішування визначити походження зерна неможливо.

Зверніть увагу! Водночас російські окупаційні адміністрації звітують про зростання врожаїв у Луганській області та планують збільшувати площі посівів. Частину зерна збираються експортувати, користуючись пільговим режимом, який скасовує експортне мито. Україна наполягає, що будь-яке зерно, зібране на окупованих територіях, є незаконно вивезеним і має стати предметом міжнародних санкцій.