Масштаби шокують: стало відомо, скільки українського зерна вкрали росіяни з 2022 року
- З початку повномасштабного вторгнення Росія викрала близько 15 мільйонів тонн українського зерна з окупованих територій, яке змішували з російським і експортували.
- Україна закликає міжнародну спільноту запроваджувати санкції проти імпортерів вкраденого зерна, однак виявити його походження після змішування складно.
Війна, яку Росія розв'язала проти України не лише забирає життя українців. Росіяни також крадуть зерно на тимчасово окупованих територіях.
Скільки зерна вкрали росіяни з лютого 2022 року?
Заступник міністра економіки України Тарас Висоцький розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росія викрала близько 15 мільйонів тонн українського зерна з окупованих територій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Росіяни вивозили зерно з Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей та Криму.
За даними української розвідки, захоплене зерно змішують із російським у портах Чорного моря, після чого відправляють на експорт. Київ вважає таку продукцію вкраденою та закликає західних партнерів запроваджувати санкції проти її імпортерів.
В одному з випадків Україна просила ЄС ввести обмеження проти Бангладеш, яка закуповувала пшеницю з окупованих територій, проте Євросоюз цього не зробив. Трейдери стверджують, що після змішування визначити походження зерна неможливо.
Зверніть увагу! Водночас російські окупаційні адміністрації звітують про зростання врожаїв у Луганській області та планують збільшувати площі посівів. Частину зерна збираються експортувати, користуючись пільговим режимом, який скасовує експортне мито. Україна наполягає, що будь-яке зерно, зібране на окупованих територіях, є незаконно вивезеним і має стати предметом міжнародних санкцій.