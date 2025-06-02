У Росії може суттєво скоротитися асортимент харчових продуктів у магазинах
- У Росії може скоротитися асортимент харчових продуктів у разі запровадження обов’язкових ГОСТів.
- Виробники закликають виключити поправку про ГОСТи із закону, щоб уникнути зростання цін і зникнення товарів з ринку.
У Росії можуть різко зрости ціни на продукти. Крім того, їхній асортимент у магазинах має скоротитися.
Асортимент продуктів у Росії може скоротитися
Це станеться, якщо влада зобов’яже виробників дотримуватися харчових ГОСТів, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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З таким попередженням виступили провідні виробники харчової продукції з асоціацій:
- "Союзмолоко";
- "Русбренд";
- "Руспродсоюз";
- "Рибний союз";
- "Асконд";
- Національної м’ясної асоціації;
- Національного союзу хлібопекарської промисловості.
У листі президенту Торгово-промислової палати (ТПП) Сергію Катирину вони попросили донести свою позицію до віцепрем'єра країни Дениса Мантурова. Виробники закликають переконати уряд виключити поправку про ГОСТи із закону про стандартизацію.
У документі зазначається, що чинне законодавство дозволяє харчовій промисловості виробляти продукти за внутрішніми стандартами організації та технічними умовами. Однак продукція має відповідати вимогам безпеки, зазначеним у технічних регламентах
У разі ж запровадження обов’язкових ГОСТів компанії повинні будуть отримати свідоцтва про державну реєстрацію та сертифікати відповідності продукції обов’язковим вимогам. Це спричинить великі витрати для всієї галузі.
Зауважте! У результаті з ринку Росії зникне до 10% найменувань товарів лише у молочному секторі, а ціни зростуть, зокрема й на соціально значущі продукти, зазначили виробники.