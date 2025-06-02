Ассортимент продуктов в России может сократиться

Это произойдет, если власть обяжет производителей придерживаться пищевых ГОСТов, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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С таким предупреждением выступили ведущие производители пищевой продукции из ассоциаций:

"Союзмолоко";

"Русбренд";

"Руспродсоюз";

"Рыбный союз";

"Асконд";

Национальной мясной ассоциации;

Национального союза хлебопекарной промышленности.

В письме президенту Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергею Катырину они попросили донести свою позицию до вице-премьера страны Дениса Мантурова. Производители призывают убедить правительство исключить поправку о ГОСТах из закона о стандартизации.

В документе отмечается, что действующее законодательство позволяет пищевой промышленности производить продукты по внутренним стандартам организации и техническим условиям. Однако продукция должна соответствовать требованиям безопасности, указанным в технических регламентах

В случае же введения обязательных ГОСТов компании должны будут получить свидетельства о государственной регистрации и сертификаты соответствия продукции обязательным требованиям. Это повлечет большие расходы для всей отрасли.

Заметьте! В результате с рынка России исчезнет до 10% наименований товаров только в молочном секторе, а цены вырастут, в том числе и на социально значимые продукты, отметили производители.

