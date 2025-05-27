Почему цены на овощи в России растут

В России подорожали овощи, потому что, по мнению Минсельхоза страны, ее собственные запасы заканчиваются и пока приходится полагаться только на закупки за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на росмине.

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На данный момент прошлогодний урожай овощей практически закончился, и на полки поступает импортная продукция из дружественных стран, которая определяет цены на рынке,

– объяснили в ведомстве страны-агрессора.

В министерстве добавили, что к этой ситуации привел высокий спрос и неурожайный 2024 год. Таким образом ведомство отреагировало на резкое подорожание борщевого набора. Так, за год розничная цена картофеля взлетела на 166,5%, а лука и белокочанной капусты – на 87,2% и 56,8% соответственно. Свекла подросла в цене на 11,9%, а помидоры – на 1,2%, согласно росстату.

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При этом в минсельхозе России не видят особой проблемы в сложившейся, ситуации. В ведомстве отметили, что в целом рост цен на овощи меньше уровня продовольственной инфляции. Также там пообещали сократить зависимость от импорта путем увеличения посевных площадей и расширения овощехранилищ, суммарная мощность которых сейчас составляет 9,2 миллиона тонн, что на 147 тысяч больше, чем годом ранее.

В конце апреля средняя розничная цена картофеля в России достигла 84,7 рубля за 1 килограмм, увеличившись на 27,9 рубля с начала года.

Важно! По состоянию на 12 мая средняя розничная цена лука достигла 72,3 рубля за 1 килограмм, а белокочанной капусты – 75,2 рубля за 1 килограмм. Одной из причин подорожания также называли падение урожайности. По данным одного из аналитических агентств, в 2024 году сбор капусты в промышленном секторе овощеводства уменьшился на 5,6% (до 873,6 тысячи тонн). Урожай лука упал до 1,12 миллиона тонн, сократившись на 0,7%.