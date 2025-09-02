Виробництво соняшникової олії у Росії різко впало: що спричинило обвал
- У Росії різко впало виробництво соняшникової олії, зокрема в серпні на 11%, через високі витрати на війну, санкції та нерентабельність агропродукції.
- Індія збільшила закупівлі української соняшникової олії, витіснивши російську з ринку, закупивши 767 тисяч тонн за вересень-липень 2024/25, на 55% більше, ніж у минулому сезоні.
У Росії в сезоні 2025 року стрімко впало виробництва соняшникової олії. Крім того, відбувається падіння виробництва інших продуктів, що також підвищує їх ціну.
У Росії падіння виробництва олії
Лише у серпні цього року виробництво соняшникової олії у Росії впало на 11%, повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦПД. Виробництво інших рослинних олій також падає.
Читайте також Зерно та олія: куди Україна експортує найбільше продукції
В умовах величезних витрат на війну проти України, санкцій і падіння виробництва в інших галузях виробництво багатьох видів агропродукції стає нерентабельним, що призводить до банкрутства та закриття підприємств,
– розповідають фахівці Центру.
Так, збитки олійних заводів сягнули 20%, що призводить до їхнього зупинення. При цьому російський уряд змушений нарощувати імпорт олії, картоплі та інших продуктів.
Важливо! Реальний стан економіки Росії намагаються приховати пропагандисти. Вони стверджують про "стійкий розвиток у сучасних геополітичних реаліях". Але деградація економіки стає дедалі відчутнішою для більшості росіян.
Українська соняшникова олія потіснила російську в Індії
- Індія збільшила закупівлі української соняшникової олії, витіснивши російську олію з ринку.
- За вересень-липень 2024/25 маркетингового року Індія закупила 767 тисяч тонн української олії, що на 55% більше порівняно з попереднім сезоном.
- Індія поступово повертає собі статус ключового ринку збуту української соняшникової олії.