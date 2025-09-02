У Росії в сезоні 2025 року стрімко впало виробництва соняшникової олії. Крім того, відбувається падіння виробництва інших продуктів, що також підвищує їх ціну.

У Росії падіння виробництва олії

Лише у серпні цього року виробництво соняшникової олії у Росії впало на 11%, повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦПД. Виробництво інших рослинних олій також падає.

В умовах величезних витрат на війну проти України, санкцій і падіння виробництва в інших галузях виробництво багатьох видів агропродукції стає нерентабельним, що призводить до банкрутства та закриття підприємств,

– розповідають фахівці Центру.

Так, збитки олійних заводів сягнули 20%, що призводить до їхнього зупинення. При цьому російський уряд змушений нарощувати імпорт олії, картоплі та інших продуктів.

Важливо! Реальний стан економіки Росії намагаються приховати пропагандисти. Вони стверджують про "стійкий розвиток у сучасних геополітичних реаліях". Але деградація економіки стає дедалі відчутнішою для більшості росіян.

