На тлі паливної кризи: у Росії може статися "продовольча катастрофа"

На Алтайській край у Росії припадає майже 30% загального сільськогосподарського виробництва в Сибірському федеральному окрузі. Там, слід за Іркутською областю, почалися проблеми із забезпеченням аграріїв пальним.

Що відбувається Росії на тлі ситуації з пальним

Про це заявила депутатка Держдуми від Алтаю Марія Прусакова, про що пише медіа The Moscow Times.

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Вона нагадала, що в регіонах запроваджуються обмеження на продаж бензину й дизеля, а "песимістичні прогнози провокують паніку серед населення". Прусакова додала, що паливна криза дісталася Сибіру, а ситуацію додатково ускладнює збиральна кампанія в аграрних регіонах, яка станом на сьогодні фактично перебуває під загрозою.

Депутатка підкреслила, що на цьому тлі пальне для сільгоспвиробників протягом року подорожчало в середньому у 2,5 раза. Крім того, зросли ціни на добрива.

За оцінками алтайських фермерів, усе це може призвести до продовольчої катастрофи,

– заявила Марія Прусакова.

Вже зараз аграрії в Ребрихінському та інших районах Алтайського краю стикаються з обмеженнями на відпуск пального. До того ж на заправках не продають дизель у каністри.

Як зазначила Прусакова, люди не знають, як проводити заготівлю сіна, а "врожай може залишитися в полях".

Раніше про ризик "повного зупинення всього сільського господарства Іркутської області" через нестачу пального заявляв місцевий депутат Степан Франтенко. До цього на дефіцит та подорожчання дизельного пального для сільськогосподарської техніки скаржилися аграрії в регіонах півдня Росії, Центрально-Чорноземного району та Поволжя.

Таким чином, паливна криза у Росії б'є по всім галузям країни. Зокрема, наслідки ударів ЗСУ будуть ще довго відчуватися у країні-агресорці.

Що відбувається у Росії на тлі проблем з пальним

Нагадаємо, що паливна криза у Росії активно поширюється. У країні вже почав зупинятися громадський транспорт.

Крім того, раніше аграрії у Росії вже жалілися на подібні труднощі. Росіяни не розуміють, як у чинних умовах проводити жнивну кампанію.