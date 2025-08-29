29 серпня, 10:01
У Молдові відкликають з продажу російську гречку: у чому її небезпека
Основні тези
- У Молдові відкликають російську гречку через перевищення залишків пестициду Гліфосат.
- Покупцям рекомендується повернути товар до 5 вересня, у той час як у Росії спостерігається неврожай гречки.
Російську гречку, яка надійшла у продаж на ринки Молдови почали відкликати. Це пов'язано з перевищенням концентрації певних хімікатів.
Російську греку "забракували" у Молдові
Національне агентство безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA) оголосило про відкликання з ринку партії гречаної крупи в упаковках по 900 грамів, повідомляє 24 Канал із посиланням на TV8.
Рішення про відкликання пов'язане з виявленням у продукті підвищеного вмісту залишків пестициду Гліфосат. За даними ANSA, проблемна гречка вироблена в Росії.
Зверніть увагу! Крім того, зазначається, що всім покупцям наполегливо рекомендується повернути товар у точки продажу, зробити це потрібно до 5 вересня.
У Росії цього року неврожай гречки
- У 2025 році в Росії зібрано найменший урожай гречки за останні 6 років, зі зниженням на 35% до 788 тисяч тонн.
- Основна причина зниження виробництва – низькі ціни на гречку, які роблять її вирощування невигідним для виробників.
- Водночас споживання гречки в Росії досягло історичного максимуму – 3,47 кілограма на людину на рік, через подорожчання продуктів і заміщення їх дешевими вуглеводами.