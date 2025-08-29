Російську гречку, яка надійшла у продаж на ринки Молдови почали відкликати. Це пов'язано з перевищенням концентрації певних хімікатів.

Російську греку "забракували" у Молдові

Національне агентство безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA) оголосило про відкликання з ринку партії гречаної крупи в упаковках по 900 грамів, повідомляє 24 Канал із посиланням на TV8.

Рішення про відкликання пов'язане з виявленням у продукті підвищеного вмісту залишків пестициду Гліфосат. За даними ANSA, проблемна гречка вироблена в Росії.

Зверніть увагу! Крім того, зазначається, що всім покупцям наполегливо рекомендується повернути товар у точки продажу, зробити це потрібно до 5 вересня.

У Росії цього року неврожай гречки