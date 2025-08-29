29 августа, 10:01
В Молдове отзывают из продажи российскую гречку: в чем ее опасность
Основні тези
- В Молдове отзывают российскую гречку из-за превышения остатков пестицида Глифосат.
- Покупателям рекомендуется вернуть товар до 5 сентября, в то время как в России наблюдается неурожай гречки.
Российскую гречку, которая поступила в продажу на рынки Молдовы начали отзывать. Это связано с превышением концентрации определенных химикатов.
Российскую гречку "забраковали" в Молдове
Национальное агентство безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) объявило об отзыве с рынка партии гречневой крупы в упаковках по 900 граммов, сообщает 24 Канал со ссылкой на TV8.
Читайте также Стоимость картофеля в ЕС сильно упала: производители не могут его продать
Решение об отзыве связано с обнаружением в продукте повышенного содержания остатков пестицида Глифосат. По данным ANSA, проблемная гречка произведена в России.
Обратите внимание! Кроме того, отмечается, что всем покупателям настоятельно рекомендуется вернуть товар в точки продажи, сделать это нужно до 5 сентября.
В России в этом году неурожай гречки в этом году
- В 2025 году в России собран наименьший урожай гречихи за последние 6 лет, со снижением на 35% до 788 тысяч тонн.
- Основная причина снижения производства – низкие цены на гречку, которые делают ее выращивание невыгодным для производителей.
- В то же время потребление гречки в России достигло исторического максимума – 3,47 килограмма на человека в год, из-за подорожания продуктов и замещения их дешевыми углеводами.