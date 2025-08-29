Российскую гречку "забраковали" в Молдове

Национальное агентство безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) объявило об отзыве с рынка партии гречневой крупы в упаковках по 900 граммов, сообщает 24 Канал со ссылкой на TV8.

Решение об отзыве связано с обнаружением в продукте повышенного содержания остатков пестицида Глифосат. По данным ANSA, проблемная гречка произведена в России.

Обратите внимание! Кроме того, отмечается, что всем покупателям настоятельно рекомендуется вернуть товар в точки продажи, сделать это нужно до 5 сентября.

В России в этом году неурожай гречки в этом году