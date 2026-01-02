Акциз на топливо для аграриев вырос в 2026 году: что изменится для аграриев

С 1 января 2026 года ставка акциза на моторное топливо для агропроизводителей в Украине повысилась до 253,8 евро за 1000 литров, что на 38,1 евро больше, чем в прошлом году. Изменения являются частью поэтапного перехода к европейским ставкам и могут привести к росту расходов агросектора из-за подорожания дизеля и бензина.

Акциз на топливо вырос

С 1 января 2026 года ставка акцизного налога на моторное топливо для агропроизводителей в Украине выросла до 253,8 евро за 1000 литров – на 38,1 евро больше, чем в 2025 году, когда она составляла 215,7 евро за 1000 литров, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPolit.com. Повышение предусмотрено нормами закона об имплементации европейских требований по акцизам, принятого парламентом и подписанного президентом.

Повышение акциза – часть планового перехода к европейским минимальным ставкам, цель которого – постепенно выровнять украинские налоговые правила с правилами ЕС. Так, в Германии акциз на топливо значительно выше и превышает 650 евро за 1000 литров, в Польше – около 276 евро, а в Словакии – более 550 евро. Это свидетельствует о разнице налоговой нагрузки на топливо в Украине и ЕС.

В парламенте отмечали, что повышение акцизов должно помочь увеличить поступления в государственный бюджет. Ожидается, что благодаря новым ставкам в казну будет поступать дополнительно 2 – 3 миллиарда гривен ежемесячно от уплаты налога на топливо, что может частично компенсировать бюджетные расходы во время войны и на другие приоритетные потребности.

Аграрный сектор, который является крупным потребителем дизельного топлива, может почувствовать рост затрат на производство. Как показывают расчеты для прошлых периодов повышения акцизов, подорожание топлива из-за большего акциза может добавить к стоимости дизеля и бензина несколько гривен за литр, хотя это также зависит от мировых цен на нефть и курса валют.

Обратите внимание! Закон о повышении акцизов на топливо предусматривает поэтапное повышение акциза в течение нескольких лет – до 2028 года – чтобы украинские ставки приближались к минимальным уровням, установленных для стран-членов ЕС.

