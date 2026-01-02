Украинские виноделы работают по правилам ЕС

Для производителей винограда и винодельческой продукции обновились правила, они работают в Украине с 1 января 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Это предусмотрено законом "О винограде, вино и продукты виноградарства".

Этот закон устанавливает современные требования к выращиванию винограда, производства, маркировки и обращения вина, а также приближает украинскую систему к европейским стандартам.

Одним из ключевых элементов закона является защита географических указаний. Речь идет о названиях вин и виноградной продукции, которые связаны с определенной местностью, климатом или традицией производства. Такие обозначения подтверждают уникальные свойства продукта и подчеркивают его происхождение. Закон устанавливает четкие правила для официального признания и охраны географических названий, что дает возможность производителям закрепить за собой региональные бренды и гарантировать потребителям аутентичное качество,

– отметили в ведомстве.

Там добавляют, что важным инструментом для упорядочения отрасли станет Виноградарско-винодельческий реестр. Это государственная система, в которой будет собрана информация о виноградниках, производителей и участников рынка.

Закон также обновляет сроки и классификацию винодельческой продукции, устанавливает стандарты качества и требования к маркировке. Он определяет порядок государственного контроля и общие принципы развития виноградарско-винодельческой отрасли.

Важно! В ГПСС объяснили, что вступление в силу этого закона открывает новые возможности для украинских регионов, которые имеют давние винодельческие традиции. Защищенные географические указания становятся важным инструментом для продвижения локальных продуктов, формирования узнаваемых брендов и укрепления конкурентных позиций украинских вин на внутреннем и международном рынках.

