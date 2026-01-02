Українські винороби працюють за правилами ЄС

Для виробників винограду та виноробної продукції оновилися правила, вони працюють в Україні з 1 січня 2026 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Це передбачено законом "Про виноград, вино та продукти виноградарства".

Читайте також Ціни на продовольчу пшеницю в Україні поступово падають

Цей закон встановлює сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина, а також наближає українську систему до європейських стандартів.

Одним із ключових елементів закону є захист географічних зазначень. Йдеться про назви вин та виноградної продукції, які пов’язані з певною місцевістю, кліматом чи традицією виробництва. Такі позначення підтверджують унікальні властивості продукту та підкреслюють його походження. Закон встановлює чіткі правила для офіційного визнання й охорони географічних назв, що дає можливість виробникам закріпити за собою регіональні бренди та гарантувати споживачам автентичну якість,

– зазначили у відомстві.

Там додають, що важливим інструментом для впорядкування галузі стане Виноградарсько-виноробний реєстр. Це державна система, у якій буде зібрана інформація про виноградники, виробників та учасників ринку.

Закон також оновлює терміни та класифікацію виноробної продукції, встановлює стандарти якості та вимоги до маркування. Він визначає порядок державного контролю та загальні принципи розвитку виноградарсько-виноробної галузі.

Важливо! У ДПСС пояснили, що набрання чинності цим законом відкриває нові можливості для українських регіонів, які мають давні виноробні традиції. Захищені географічні зазначення стають важливим інструментом для просування локальних продуктів, формування впізнаваних брендів та зміцнення конкурентних позицій українських вин на внутрішньому і міжнародному ринках.

Ринок землі у 2026 році: що зміниться для продавців і покупців?