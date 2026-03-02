Що відбувається у відносинах між Україною та Молдовою?
Режим стосується Республіки Молдова, про що розповіли у Міністерстві економіки.
Таким чином Україна хоче:
- застосувати заходи у відповідь на дискримінаційні дії країни;
- захистити економічні інтереси України відповідно до норм міжнародного торгівельного права.
Підставою для таких змін стало рішення Національного агентства з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова (ANSA) від 26 січня 2026 року № 48. У ньому йдеться про тимчасове призупинення імпорту м’яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м’ясо птиці, з України. Про це зокрема повідомили в асоціації "Союз птахівників України".
А у нотифікації до СОТ було подано некоректну інформацію щодо причин такого рішення,
– наголосили у Мінекономіки.
Підкреслюється, що це створює ризики поширення необґрунтованих обмежень на українську агропродовольчу продукцію з боку інших країн.
Важливо! Україна заявила, що одразу після отримання сигналу було ініційовано державний контроль та розслідування. За результатами первинної перевірки наявність метронідазолу підтверджено лише в одному зразку кормів. Тобто йдеться про несистемний характер інциденту. А невідповідностей у м’ясі птиці зафіксовано не було.
Україна уважно ставиться до будь-яких сигналів щодо безпечності харчових продуктів і виходить з принципу нульової толерантності до заборонених речовин. Наша продукція системно експортується на ринки з найвищими стандартами контролю, зокрема до ЄС та Великої Британії. Це є ключовим показником реальної оцінки ризиків.
Тарас Висоцький пояснив, що запроваджені Молдовою обмеження є непропорційними та поширені на продукцію, щодо якої не зафіксовано жодних порушень. Якщо ж такі рішення не будуть переглянуті на основі доказових результатів і науково обґрунтованої оцінки ризиків, то Україна застосовуватиме інструменти захисту своїх економічних інтересів
Зверніть увагу! Запровадження режиму ліцензування імпорту молдовської виноробної та спиртової продукції розглядається як пропорційний і правовий інструмент реагування.
Що ще відомо про ситуацію з Молдовою?
- У лютому Україна та Молдова обговорили посилення інспекційного контролю за постачанням української курятини. Таким чином держави хотіли зняти обмеження на імпорт.
- Зокрема у 2025 році експорт курятини з України до Молдови становив 18 400 тонн на суму 32 700 доларів США. Через це призупинення імпорту вимагає оперативного врегулювання.