Чому ростуть ціни на соєву олію?

Ф'ючерси на соєву олію в Чикаго на початку тижня зросли майже на 3,9%, хоча згодом частково скоригувалися, повідомляє Bloomberg. Попри це, найактивніший контракт демонструє зростання вже шосту торгову сесію поспіль, одночасно базові ціни на пальмову олію в Куала-Лумпурі підвищилися на 1,6%.

Підтримку ринку надало подорожчання нафти: зростання її вартості традиційно робить альтернативні види палива, зокрема біодизель, більш привабливими, що збільшує попит на рослинні олії.

Аналітики зазначають, що цього тижня ціни на соєву олію тісно корелюватимуть із нафтовими котируваннями після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Ринок нафти пережив різке зростання – найбільше за останні чотири роки – через побоювання тривалих перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

Важливо! Хоча країни Близького Сходу імпортують менше пальмової олії, ніж Індія, Китай чи Європейський Союз, близько п'ятої частини світового постачання цього продукту транспортується саме через Ормузьку протоку. Загострення конфлікту може не призвести до скасування постачання, однак альтернативні маршрути потребуватимуть більше часу.

За словами учасників ринку, судна дедалі частіше уникають небезпечних маршрутів або працюють за підвищеними тарифами фрахту, що здатне підштовхнути ціни на рослинні олії в країнах Перської затоки та вплинути на торгівельні потоки.

Зверніть увагу! Країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки разом з Афганістаном і Пакистаном щороку імпортують близько 5 мільйонів тонн рослинних олій. Очікується, що через війну в регіоні високі ціни можуть зберігатися щонайменше один-два місяці, а обсяги торгівлі – коливатися.

